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28/03/2023 09:45

【外圍經濟】意大利政府準備向低收入人士提供４９億歐元援助

　　《經濟通通訊社２８日專訊》知情人士透露，意大利總理梅洛尼的政府正在準備一項價值
４９億歐元的計劃，以擴大對低收入家庭的支持，同時讓其他家庭擺脫援助。
　　知情人士表示，通過動用預算中已經撥出的２１０億歐元儲備，這筆資助不需要額外的赤字
支出。
　　本周意大利的內閣會議可能會批准相關計劃，該計劃將為收入低於１﹒５萬歐元的家庭提供
至少３個月的能源帳單援助。（ｒｃ）

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