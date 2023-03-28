【外圍經濟】意大利政府準備向低收入人士提供４９億歐元援助

《經濟通通訊社２８日專訊》知情人士透露，意大利總理梅洛尼的政府正在準備一項價值

４９億歐元的計劃，以擴大對低收入家庭的支持，同時讓其他家庭擺脫援助。

知情人士表示，通過動用預算中已經撥出的２１０億歐元儲備，這筆資助不需要額外的赤字

支出。

本周意大利的內閣會議可能會批准相關計劃，該計劃將為收入低於１﹒５萬歐元的家庭提供

至少３個月的能源帳單援助。（ｒｃ）

