【外圍經濟】美國匯入墨西哥匯款中約４４億美元或涉及非法活動

《經濟通通訊社２８日專訊》墨西哥智囊團Ｓｉｇｎｏｓ Ｖｉｔａｌｅｓ的報告顯示，去
年主要居住在美國的墨西哥人匯入創紀錄的５８０億美元回墨西哥，其中近８％，即約４４億美
元或與非法活動有關。
報告表示，部分只有很少墨西哥移民的美國地區的匯款持續增加，此外，部分匯款甚至來自
未知地點，情況令人擔憂。研究人員認為事件不尋常。（ｒｃ）
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