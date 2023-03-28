【外圍經濟】美國匯入墨西哥匯款中約４４億美元或涉及非法活動

《經濟通通訊社２８日專訊》墨西哥智囊團Ｓｉｇｎｏｓ Ｖｉｔａｌｅｓ的報告顯示，去

年主要居住在美國的墨西哥人匯入創紀錄的５８０億美元回墨西哥，其中近８％，即約４４億美

元或與非法活動有關。

報告表示，部分只有很少墨西哥移民的美國地區的匯款持續增加，此外，部分匯款甚至來自

未知地點，情況令人擔憂。研究人員認為事件不尋常。（ｒｃ）

