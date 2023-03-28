【國際要聞】匈牙利國會通過芬蘭加入北約惟擱置瑞典的申請

《經濟通通訊社２８日專訊》匈牙利支持芬蘭加入北約，結束了總理柯班（Ｏｒｂａｎ

Ｖｉｋｔｏｒ）數個月的拖延，令芬蘭離加入北約僅一步之遙。

周一（２７日），匈牙利的立法者以壓倒性多數票支持芬蘭加入北約。匈牙利的舉動是在土

耳其決定支持芬蘭加入之後作出的。

在支持芬蘭的同時，匈牙利擱置了瑞典的申請。（ｒｃ）

