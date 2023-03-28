【企業盈警】雷士國際（２２２２）料去年虧損最多４０００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》雷士國際（０２２２２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不多於４０００萬元人民幣，而２０２１年度利潤約３３５０萬元人民幣。

該集團指，預期虧損主要由於一家附屬公司因上海的封鎖措施而暫停營運及國際市場的經濟

疲軟而導致收入減少，以及去年商品價格及運費高企導致毛利下降。（ｗｈ）





