【企業盈警】康特隆（０１９１２）料去年盈轉虧１﹒５億美元

《經濟通通訊社２８日專訊》康特隆（０１９１２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損１﹒５億美元，２０２１年度純利２﹒２億美元。

該集團指，轉盈為虧下跌主因經濟及製造業活動於去年下半年整體放緩所致。尤其是，由於

相關城市出現新冠疫情案例，內地主要附屬公司受封城影響，貿易狀況惡化。因此，該集團的中

國辦事處及倉庫未能正常運作。（ｗｈ）

