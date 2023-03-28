《國企紅籌》中國中鐵（３９０）中標１８重大工程逾４２５億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，中標

１８項重大工程，共約４２５﹒４７億元（人民幣．下同），佔中國會計準則下２０２１年營業

收入的３﹒９７％。

該集團指，其中鐵路工程佔４項，包括如東經南通蘇州至湖州城際鐵路土建施工工程，涉約

５５億元，其餘為市政及其他工程，包括合肥新站高新區祥和路地塊工程總承包涉４２﹒５億元

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