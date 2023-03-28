【企業盈警】利寶閣（０１８６９）料去年虧損降最少５０％

《經濟通通訊社２８日專訊》利寶閣（０１８６９）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度稅後虧損減少不少於５０％。
該集團指，虧損下降主因提早終止租賃租金減少及應收控股股東款項及無形資產均無減值虧
損所致。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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