【企業盈警】曠逸國際（１６８３）料去年盈轉虧最少１４０萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》曠逸國際（０１６８３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損不少於１４０萬元，而２０２１年度純利６９０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因融資成本上升及預期信貸虧損模式下的減值虧損撥備。

該集團預期於本周五（３１日）或前後公布業績。（ｗｈ）

