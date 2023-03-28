【企業盈警】創聯控股（０２３７１）料去年純利跌最少近５５％

《經濟通通訊社２８日專訊》創聯控股（０２３７１）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利不超過１５００萬元（人民幣．下同），比２０２１年度純利３３０１﹒１萬元跌最少

５４﹒５６％。

該集團指，純利減幅主因出售附屬公司虧損約１４００萬元為一次性及非現金性質，以及數

字資產公允值虧損約７００萬元。

該集團預期於本周五（３１日）公布業績。（ｗｈ）

