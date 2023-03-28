【企業盈警】亞洲聯網科技（６７９）料去年虧損最多５０００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》亞洲聯網科技（００６７９）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度淨虧損不超過５０００萬元，比２０２１年度虧損８﹒４億元有所下降。

該集團指，淨虧損大幅減少因預期信貸虧損模式下之減值虧損減少；稅項撥備撥回；其他收

入減少；匯兌損失增加及行政開支增加。

該集團預期於本周四（３０日）布業績。（ｗｈ）

