【企業盈警】亞洲聯網科技（６７９）料去年虧損最多５０００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》亞洲聯網科技（００６７９）公布，預期截至去年１２月３１
日止年度淨虧損不超過５０００萬元，比２０２１年度虧損８﹒４億元有所下降。
該集團指，淨虧損大幅減少因預期信貸虧損模式下之減值虧損減少；稅項撥備撥回；其他收
入減少；匯兌損失增加及行政開支增加。
該集團預期於本周四（３０日）布業績。（ｗｈ）
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