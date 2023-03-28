【企業盈警】海藍控股（０２２７８）料去年虧損４﹒８億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》海藍控股（０２２７８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度除稅前虧損約４﹒８億元（人民幣．下同），而２０２１年溢利約９０００萬元。

該集團指，預期虧損增加主因發展中物業及在建中物業的可變現淨值大幅減值約７億元。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

