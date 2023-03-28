《經濟通通訊社２８日專訊》順風清潔能源（０１１６５）公布，繼早前發盈警後，去年度
預期虧損約１﹒７９億元（人民幣．下同），因去年度就２０２１年第一次出售事項的１間公司
及第二次出售事項確認出售附屬公司將錄得虧損約２１００萬元，而非該公告所述於去年度收益
約１﹒２７億元，以及預期將錄得太陽能電站減值虧損撥回約１﹒４１億元，而非該公告所述於
去年度減值虧損約７００萬元。（ｗｈ）
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28/03/2023 07:54
【企業盈警】順風清潔能源（１１６５）料去年虧損１﹒８億人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》順風清潔能源（０１１６５）公布，繼早前發盈警後，去年度
預期虧損約１﹒７９億元（人民幣．下同），因去年度就２０２１年第一次出售事項的１間公司
及第二次出售事項確認出售附屬公司將錄得虧損約２１００萬元，而非該公告所述於去年度收益
約１﹒２７億元，以及預期將錄得太陽能電站減值虧損撥回約１﹒４１億元，而非該公告所述於
去年度減值虧損約７００萬元。（ｗｈ）
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