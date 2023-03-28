【企業盈喜】華夏視聽教育（０１９８１）料去年純利升最少５０％

《經濟通通訊社２８日專訊》華夏視聽教育（０１９８１）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度綜合利潤升至少５０％。

該集團指，預計綜合淨利潤增加主因期內確認為已終止經營業務的出售北京水木源股權利潤

，但預期持續經營業務利潤有所減少，主要由於影視製作及投資業務若干長期未償還貿易應收款

項的減值虧損增加及若干劇本撥備。

該集團預期於本周五（３１日）公布業績。（ｗｈ）

