【阿里重組】大摩：阿里重組成股價正面催化劑，為行業首選籲增持

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）主席兼首席執行官張勇向全體員工發

信，宣布啟動「１＋６＋Ｎ」組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立六大業務集團和多家業務公

司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的ＣＥＯ負責制，阿里巴巴集

團全面實行控股公司管理。

摩根士丹利發表研究報告，認為該消息將成為阿里股價的重要正面催化劑，而現時公司股價

為２０２４年預測市盈率約９倍，市場對非核心電子商務業務的估值為零，而在其上行情景中，

預測公司美股目標價為２００美元，具有１００％以上的上行空間，重申公司是該行在中國互聯

網板塊中的首選，予美股目標價１５０美元及「增持」評級。

該行又表示，阿里股價在未來６０天內絕對會上漲，而最近股價有所回落，使其短期估值更

具吸引力，又指在中國消費復甦的背景下，客戶管理收入（ＣＭＲ）將出現拐點，認為阿里是中

國重新開放的主要受益者，也是全球投資者流入中國的代表。（ｂｎ）



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