【阿里重組】中金：阿里重組有望重塑估值體系，或單獨上市

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）主席兼首席執行官張勇向全體員工發

信，宣布啟動「１＋６＋Ｎ」組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立六大業務集團和多家業務公

司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的ＣＥＯ負責制，阿里巴巴集

團全面實行控股公司管理。

中金發表研究報告指，生產關係變革，有利於提升敏捷度，激發組織戰鬥力。阿里除了淘寶

天貓商業外，其他業務多數需要核心電商輸血，而業務繁多又導致決策鏈路長、靈活度不夠，是

次調整旨在加強組織敏捷度，各家公司單獨計算薪酬、福利、預算和員工期權等，有利於激發各

個業務部門的戰鬥力，維持港股目標價１３７元，美股目標價１４０美元，均予「跑贏行業」評

級。



＊估算各業務板塊估值達４１８２億美元＊



中金提及，各業務集團獨立後，或將開啟單獨上市進程，有望重塑阿里估值體系。管理層以

更為開放的心態考慮相對獨立業務未來的資本市場計劃，公司計劃具備條件的業務集團和公司都

將有獨立融資和上市的可能性。阿里各項業務板塊分開看均為行業領先龍頭，但市場在給予集團

估值時僅考慮中國商業和雲計算業務。

中金續指，若假設未來各項業務板塊能夠釋放估值，樂觀情景下按照「１（淘寶天貓商業）

＋６（阿里雲智能、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛、螞蟻集團）＋Ｎ（盒馬等其他業

務）」的方式分部估值，集團化折讓３０％，測算得到２０２４財年對應估值４１８２億美元。

（ｂｎ）



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