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29/03/2023 11:33

【阿里重組】高盛：阿里改革為修復市盈率正面步伐，上望１３３元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》高盛發表研究報告指出，阿里巴巴（０９９８８）潛在分拆六
大業務，儘管控股公司折讓持續擴大，以及集團旗下業務協同效應降低，但相信對集團而言，屬
好處多於壞處，尤其是阿里現時估值仍然受壓。該行維持集團「買入」評級；列入「確信買入名
單」；港股目標價１３３港元；美股目標價１３６美元不變。
　　高盛視此項改革為復修阿里巴巴市盈率正面步伐，由於集團每股資產淨值折讓達５２％，較
全球同類型公司３０％至５０％為高，且阿里控股公司折讓達４８％，與同業京東
（０９６１８）的４６％相近，而京東亦於近年尋求分拆獨立業務融資或上市。高盛相信，重組
的步伐先為改善淘寶天貓以外的業務利潤能力，此後則為尋求業務獨立上市，以收窄控股公司折
讓。
　
＊對京東分拆業務上市看法審慎＊
　
　　不過，該行亦提到，對京東健康（０６６１８）、京東物流（０２６１８）、達達集團分拆
上市以收窄折讓看法審慎，由於市場至今賦予京東集團控股公司折讓有所增加。
　　高盛稱，在受惠於廣告復甦，金融科技及雲端結構性增長，阿里仍為最佳價值股票組合之一
，並可見龐大估值重估空間，估算２０２３至２５財年阿里巴巴盈利保持雙位數字增長。
（ｒｈ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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