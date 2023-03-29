【阿里重組】高盛：阿里改革為修復市盈率正面步伐，上望１３３元

《經濟通通訊社２９日專訊》高盛發表研究報告指出，阿里巴巴（０９９８８）潛在分拆六

大業務，儘管控股公司折讓持續擴大，以及集團旗下業務協同效應降低，但相信對集團而言，屬

好處多於壞處，尤其是阿里現時估值仍然受壓。該行維持集團「買入」評級；列入「確信買入名

單」；港股目標價１３３港元；美股目標價１３６美元不變。

高盛視此項改革為復修阿里巴巴市盈率正面步伐，由於集團每股資產淨值折讓達５２％，較

全球同類型公司３０％至５０％為高，且阿里控股公司折讓達４８％，與同業京東

（０９６１８）的４６％相近，而京東亦於近年尋求分拆獨立業務融資或上市。高盛相信，重組

的步伐先為改善淘寶天貓以外的業務利潤能力，此後則為尋求業務獨立上市，以收窄控股公司折

讓。



＊對京東分拆業務上市看法審慎＊



不過，該行亦提到，對京東健康（０６６１８）、京東物流（０２６１８）、達達集團分拆

上市以收窄折讓看法審慎，由於市場至今賦予京東集團控股公司折讓有所增加。

高盛稱，在受惠於廣告復甦，金融科技及雲端結構性增長，阿里仍為最佳價值股票組合之一

，並可見龐大估值重估空間，估算２０２３至２５財年阿里巴巴盈利保持雙位數字增長。

（ｒｈ）



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