  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2023 11:53

【阿里重組】大和：阿里旗下物流、本地生活分拆上市可能性增加

　　《經濟通通訊社２９日專訊》大和發表報告表示，阿里巴巴（０９９８８）作出「１家控股
公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司」結構性改革，有助業務敏捷度，或以集團層面釋放價值。
該行予其「買入」投資評級。
　　大和指出，各業務分拆為獨立業務集團並不為市場驚喜，而正面影響包括令業務更容易應對
行業競爭，而相關管至職變動亦不預期影響營運。此外，菜鳥物流及本地生活（餓了麼）分拆上
市的可能性增加，以釋放集團潛在價值；以及改善員工留存及士氣，優先發展雲業務的正面影響

　　阿里較早前宣布的改革中，各業務集團將有獨立ＣＥＯ、董事會，ＣＥＯ人選基本沿用有關
業務現任舵手，阿里分拆的六大業務包括國際數字商業、雲智能、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本
地生活（餓了麼）以及大文娛（優酷），各項業務可獨立上市集資。（ｒｈ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/03/2023
《午市前瞻》專家料恒指50天線有阻力 阿里宜候回至90元吸納
人氣文章大行報告29/03/2023
【大行炒D乜】阿里重組、比亞迪績優　一表睇晒大行點評價
人氣文章財經熱話29/03/2023
【阿里重組】宣布重組阿里(09988)曾飆一成半　熊麗萍：現價高追不值博
人氣文章香港要聞29/03/2023
區議員潘國華：接待內地團餐廳承諾聘請保安協助維持秩序
人氣文章市場動向29/03/2023
把握新消費現發展機遇 順豐同城(9699)進入高速增長期
人氣文章香港要聞29/03/2023
陳恒鑌冀港鐵推額外優惠，田北辰稱新票價機制不理想
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金