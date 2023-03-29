【阿里重組】大和：阿里旗下物流、本地生活分拆上市可能性增加

《經濟通通訊社２９日專訊》大和發表報告表示，阿里巴巴（０９９８８）作出「１家控股

公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司」結構性改革，有助業務敏捷度，或以集團層面釋放價值。

該行予其「買入」投資評級。

大和指出，各業務分拆為獨立業務集團並不為市場驚喜，而正面影響包括令業務更容易應對

行業競爭，而相關管至職變動亦不預期影響營運。此外，菜鳥物流及本地生活（餓了麼）分拆上

市的可能性增加，以釋放集團潛在價值；以及改善員工留存及士氣，優先發展雲業務的正面影響

。

阿里較早前宣布的改革中，各業務集團將有獨立ＣＥＯ、董事會，ＣＥＯ人選基本沿用有關

業務現任舵手，阿里分拆的六大業務包括國際數字商業、雲智能、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本

地生活（餓了麼）以及大文娛（優酷），各項業務可獨立上市集資。（ｒｈ）



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