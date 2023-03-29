  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2023 07:50

《國金頭條》美股三大指數向下，阿里重組ＡＤＲ較本港高逾１４％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美股３大指數齊跌，道指及標普５００指數均結束３日升勢。
美國國債孳息率上升，科技股受壓。
　　道指收報３２３９４，跌３７點或０﹒１２％，道指早段曾升近１２０點，高見３２５５１
，午後明顯向下；納指收報１１７１６，跌５２點或０﹒４５％；標普５００收報３９７１，跌
６點或０﹒１６％，標普５００最多曾跌０﹒６５％。
　　阿里巴巴宣布重組，分拆成６大業務集團，有條件的業務或會獨立上市，阿里巴巴ＡＤＲ較
本港收市高逾１４％。
　　美元指數向下，低見１０２﹒３７，跌近０﹒４％，尾市報１０２﹒４１。投資者對銀行業
危機的擔憂減緩，恢復對高風險貨幣的胃納。大宗商品貨幣顯著造好，澳元及新西蘭元兌美元最
多曾升０﹒９％以上，澳元兌美元報０﹒６７０６；紐元兌美元升穿０﹒６２，報０﹒６２５１
；美元兌加元報１﹒３５８９。英鎊兌美元報１﹒２３３４；歐元兌美元報１﹒０８４２；美元
兌日圓報１３０﹒９８。
　
＊期由向上期金反彈＊
　
　　另外，國際油價連升第２日，創３月１４日以來新高，但單日升幅收窄。伊拉克庫爾德斯坦
有供應中斷風險，加上銀行業危機擔憂紓緩，支撐油價表現。
　　倫敦布蘭特期油高見每桶７９﹒２美元，收報７８﹒６５美元，升５３美仙或近０﹒７％。
紐約期油曾觸及７３﹒９３美元，收報７３﹒２美元，升３９美仙或逾０﹒５％。美元偏軟致金
價反彈，紐約４月期金收報每盎司１９７３﹒５美元，升１９﹒７美元或１％。（ｋｙ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/03/2023
阿里巴巴成立六大業務集團　各業務具備條件可獨立融資及上市
人氣文章中國故事28/03/2023
《神州經脈》博鰲論壇今起舉行　滬指三連挫　外資轉流入
人氣文章財經熱話28/03/2023
績後大行紛降目標兼騰訊分派沽壓未消　美團縱反彈難轉勢？
人氣文章國際動態28/03/2023
迪士尼展開首輪裁員，預期人數達7000個
人氣文章香港要聞28/03/2023
旅監局:做好協調，考慮要求入境團等候用膳期間留在旅遊巴上
人氣文章FOCUS28/03/2023
【FOCUS】從香江到美國　商業地產冷風吹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金