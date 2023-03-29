《國金頭條》美股三大指數向下，阿里重組ＡＤＲ較本港高逾１４％

《經濟通通訊社２９日專訊》美股３大指數齊跌，道指及標普５００指數均結束３日升勢。

美國國債孳息率上升，科技股受壓。

道指收報３２３９４，跌３７點或０﹒１２％，道指早段曾升近１２０點，高見３２５５１

，午後明顯向下；納指收報１１７１６，跌５２點或０﹒４５％；標普５００收報３９７１，跌

６點或０﹒１６％，標普５００最多曾跌０﹒６５％。

阿里巴巴宣布重組，分拆成６大業務集團，有條件的業務或會獨立上市，阿里巴巴ＡＤＲ較

本港收市高逾１４％。

美元指數向下，低見１０２﹒３７，跌近０﹒４％，尾市報１０２﹒４１。投資者對銀行業

危機的擔憂減緩，恢復對高風險貨幣的胃納。大宗商品貨幣顯著造好，澳元及新西蘭元兌美元最

多曾升０﹒９％以上，澳元兌美元報０﹒６７０６；紐元兌美元升穿０﹒６２，報０﹒６２５１

；美元兌加元報１﹒３５８９。英鎊兌美元報１﹒２３３４；歐元兌美元報１﹒０８４２；美元

兌日圓報１３０﹒９８。



＊期由向上期金反彈＊



另外，國際油價連升第２日，創３月１４日以來新高，但單日升幅收窄。伊拉克庫爾德斯坦

有供應中斷風險，加上銀行業危機擔憂紓緩，支撐油價表現。

倫敦布蘭特期油高見每桶７９﹒２美元，收報７８﹒６５美元，升５３美仙或近０﹒７％。

紐約期油曾觸及７３﹒９３美元，收報７３﹒２美元，升３９美仙或逾０﹒５％。美元偏軟致金

價反彈，紐約４月期金收報每盎司１９７３﹒５美元，升１９﹒７美元或１％。（ｋｙ）

