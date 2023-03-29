恒指高收３７８點報２０１６２，阿里收升逾１３％，碧桂園跌３％

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股３大指數齊向下，道指及標普５００指數均結束３日

升勢，美國國債孳息率上升，科技股受壓。道指收跌３７點；納指跌５２點；標普５００收跌６

點。

港股造好，恒生指數半日收報２０１６２，升３７８點或１﹒９１％，主板成交

８２８﹒２６億元。恒生中國企業指數報６８７２，升１４２點或２﹒１１％。恒生科技指數報

４２５６，升１１２點或２﹒７２％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團

（０３６９０）；阿里收升１３﹒１８％，報９５﹒３５元，該股成交約１﹒０２億股，涉資

９７﹒７８億元，盤中高見９８元，最低見９４﹒３５元；騰訊控股收報３８６元，升７﹒８元

或２﹒０６％，成交８７﹒２４億元；美團收報１４１﹒１元，升６﹒５元或４﹒８３％，成交

６３﹒３３億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股

份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。

阿里巴巴公布，成立以來最大體制改革，即「１家控股公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司

」，各業務集團有獨立ＣＥＯ、董事會，推動各項業務變得更加敏捷、讓決策鏈路變短、更快響

應市場變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業務的價值。

阿里健康（００２４１）升５﹒６７％，收報６﹒３４元；華潤萬象生活（０１２０９）升

４﹒３６％，收報４０﹒７元；舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒０４％，收報９６﹒５５元

。

另外，碧桂園（０２００７）逆市收跌２﹒７６％，報２﹒１１元，該股成交約７９０９萬

股，涉資１﹒７０億元，盤中高見２﹒２３元，最低見２﹒１１元；申洲國際（０２３１３）跌

２﹒４６％，收報７７﹒４５元。（ｋｙ）

