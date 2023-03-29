  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2023 12:07

恒指高收３７８點報２０１６２，阿里收升逾１３％，碧桂園跌３％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股３大指數齊向下，道指及標普５００指數均結束３日
升勢，美國國債孳息率上升，科技股受壓。道指收跌３７點；納指跌５２點；標普５００收跌６
點。
　　港股造好，恒生指數半日收報２０１６２，升３７８點或１﹒９１％，主板成交
８２８﹒２６億元。恒生中國企業指數報６８７２，升１４２點或２﹒１１％。恒生科技指數報
４２５６，升１１２點或２﹒７２％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里收升１３﹒１８％，報９５﹒３５元，該股成交約１﹒０２億股，涉資
９７﹒７８億元，盤中高見９８元，最低見９４﹒３５元；騰訊控股收報３８６元，升７﹒８元
或２﹒０６％，成交８７﹒２４億元；美團收報１４１﹒１元，升６﹒５元或４﹒８３％，成交
６３﹒３３億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股
份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。
　　阿里巴巴公布，成立以來最大體制改革，即「１家控股公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司
」，各業務集團有獨立ＣＥＯ、董事會，推動各項業務變得更加敏捷、讓決策鏈路變短、更快響
應市場變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業務的價值。
　　阿里健康（００２４１）升５﹒６７％，收報６﹒３４元；華潤萬象生活（０１２０９）升
４﹒３６％，收報４０﹒７元；舜宇光學科技（０２３８２）升４﹒０４％，收報９６﹒５５元

　　另外，碧桂園（０２００７）逆市收跌２﹒７６％，報２﹒１１元，該股成交約７９０９萬
股，涉資１﹒７０億元，盤中高見２﹒２３元，最低見２﹒１１元；申洲國際（０２３１３）跌
２﹒４６％，收報７７﹒４５元。（ｋｙ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/03/2023
阿里重組為六大業務可獨立上市　大行齊唱好飆逾一成仍可追入？
人氣文章財經熱話29/03/2023
《午市前瞻》專家料恒指50天線有阻力 阿里宜候回至90元吸納
人氣文章大行報告29/03/2023
【大行炒D乜】阿里重組、比亞迪績優　一表睇晒大行點評價
人氣文章財經熱話29/03/2023
【阿里重組】宣布重組阿里(09988)曾飆一成半　熊麗萍：現價高追不值博
人氣文章香港要聞29/03/2023
區議員潘國華：接待內地團餐廳承諾聘請保安協助維持秩序
人氣文章市場動向29/03/2023
把握新消費現發展機遇 順豐同城(9699)進入高速增長期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金