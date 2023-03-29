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29/03/2023 09:23

恒指高開５６３點報２０３４８，阿里飆１５％，騰訊漲５％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股３大指數齊向下，道指及標普５００指數均結束３日
升勢，美國國債孳息率上升，科技股受壓。道指收跌３７點；納指跌５２點；標普５００收跌６
點。
　　港股造好，恒生指數開報２０３４８，升５６３點或２﹒８５％，主板成交３６﹒３７億元
。恒生中國企業指數報６９３５，升２０５點或３﹒０６％。恒生科技指數報４３１６，升
１７２點或４﹒１６％。
　　阿里巴巴（０９９８８）公布，成立以來最大體制改革，即「１家控股公司＋６家業務集團
＋Ｎ家業務公司」，各業務集團有獨立ＣＥＯ、董事會，推動各項業務變得更加敏捷、讓決策鏈
路變短、更快響應市場變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業務的價值。
　　阿里現價升１４﹒９６％，報９６﹒８５元，該股成交約８７４萬股，涉資８﹒４２億元，
盤中高見９６﹒８５元，最低見９６﹒８５元；京東集團（０９６１８）升６﹒４７％，報
１６６﹒２元；阿里健康（００２４１）升７﹒５％，報６﹒４５元；騰訊（００７００）升
４﹒９７％，報３９７元；美團（０３６９０）現升４﹒０１％，報１４０元；百度
（０９８８８）升３﹒２２％，報１５７﹒１元。（ｋｙ）

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