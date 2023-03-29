《盤後部署》阿里重組助恒指收復兩萬，騰訊４００元蟹貨多宜觀望

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）昨日收市後正式公布重組，將旗下眾

多業務分拆為六大集團，包括國際數字商業、雲智能、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本地生活（餓

了麼）以及大文娛（優酷），各集團業務可獨立上市集資，並有獨立ＣＥＯ、董事會，推動各項

業務變得更加敏捷，進一步釋放各項業務的價值。

消息刺激阿里ＡＤＳ隔晚收高超過１４％，阿里港股今早以競價上限高開１５％開盤，報

９６﹒８５元，開市後升幅收窄，但全日維持超過一成升幅，最終收報９４﹒５５元，升

１２﹒２３％。

阿里持股的阿里系股份水漲船高；阿里健康（００２４１）升５﹒１７％，收報６﹒３１元

；阿里影業（０１０６０）升５﹒１５％，收報０﹒５１元；高鑫零售（０６８０８）升

１８﹒５５％，收報２﹒９４元；微博（０９８９８）升３﹒８％，收報１５５﹒７元。



＊阿里騰訊齊齊公布新計劃＊



另外，騰訊（００７００）公布旗下視頻號推出「創作分成計劃」、付費訂閱功能與「原創

權益」扶持等多項產品計劃，助力更多創作者提高收入。騰訊股價今早高開近５％，隨後跟隨大

市反覆向下，最終僅升１﹒７５％，收報３８４﹒８元。科技股普遍較上午收窄升幅；京東集團

（０９６１８）升１﹒９２％，收報１５９﹒１元；網易（０９９９９）跌０﹒５７％，收報

１３９元；百度（０９８８８）升１﹒９１％，收報１５５﹒１元；快手（０１０２４）升

１﹒５３％，收報５６﹒２５元。

阿里高開逾１５％，為恒指貢獻逾２００點升幅，帶動大市今早高開５６３點後，更一度擴

大升幅至超過６００點。但升至２００００點以上獲利盤湧現，全日升幅反覆向下收窄，最終恒

指收報２０１９２，升４０７點或升２﹒０６％，主板成交１４６４﹒１０億元。國企指數收報

６８７８，升１４９點或升２﹒２２％。科技指數收報４２４６，升１０２點或升２﹒４７％。



＊阿里９３元以下已值博＊



阿里世紀大重組，市場預期將為旗下多個品牌釋放價值，同時減輕再觸及反壟斷紅線的風險

，刺激資金大舉追捧阿里。以目前走勢而言，阿里今日大裂口高開，曾一度收復５０天線水平，

但上午早段已再度回落至５０天線以下，其後呈窄幅橫行走勢，料短線該５０天線為較大阻力，

再向上突破要觀望市場反應。目前阿里初步支持暫看９３元，為去年１２月升浪雙頂，今日升破

後阻力位變支持位，料明日勢於９３元爭持。

若未持有，不宜於現價追入，因明日為期結日，阿里或有較多獲利盤出現，宜候回落再入手

，９３至９２元為短線較值博位，若要再謹慎一點，宜待回落至９０元以下，回補今日上升裂口

後再入手會更穩陣。



＊騰訊４００元勢難守穩＊



騰訊今日以全日最高位開市，報３９７﹒６元，升近５％，但臨近４００元大關前即遇巨大

阻力，全日升幅持續收窄，最終只升１﹒７％。４００元為騰訊去年３月４日的下跌裂口頂部，

至今都未曾收復，故４００元附近會有大量蟹貨出籠，今年１月曾上破４００元，惜維持兩日後

便再度失守。如今騰訊再度嘗試企穩４００元，若未來兩至三個交易日都未能突破１月高位

４１６﹒６元，短線較不利持有。（ｈｃ）

