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29/03/2023 08:47

【虛幣世界】市場已消化幣安訟訴消息，比特幣升穿２７０００美元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》投資者似乎已經消化美國商品期貨交易委員會　（ＣＦＴＣ）
對幣安及其創始人趙長鵬提起訴訟的潛在影響，早前ＣＦＴＣ指控其違反監管規定，包括經營非
法交易所和「虛假」合規計劃。
　　比特幣抽升至２７０００美元水平，外匯做市商Ｏａｎｄａ高級市場分析師　Ｃｒａｉｇ　
Ｅｒｌａｍ分析指，比特幣對周圍發生的事情表現出如此令人難以置信的彈性，即使在加密貨幣
行業，你也不得不懷疑它的可持續性如何。他補充說，ＣＦＴＣ－Ｂｉｎａｎｃｅ　引發的價格
下跌「感覺並不特別顯著」。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７２９８﹒０１元，升０﹒１４％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１７７６﹒２５元，升０﹒１８％；艾達幣報０﹒３６８５元，升０﹒１１％
；瑞波幣報０﹒５２０８元，升１﹒２２％。（ｕｌ）
　
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