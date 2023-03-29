【虛幣世界】市場已消化幣安訟訴消息，比特幣升穿２７０００美元

《經濟通通訊社２９日專訊》投資者似乎已經消化美國商品期貨交易委員會 （ＣＦＴＣ）

對幣安及其創始人趙長鵬提起訴訟的潛在影響，早前ＣＦＴＣ指控其違反監管規定，包括經營非

法交易所和「虛假」合規計劃。

比特幣抽升至２７０００美元水平，外匯做市商Ｏａｎｄａ高級市場分析師 Ｃｒａｉｇ

Ｅｒｌａｍ分析指，比特幣對周圍發生的事情表現出如此令人難以置信的彈性，即使在加密貨幣

行業，你也不得不懷疑它的可持續性如何。他補充說，ＣＦＴＣ－Ｂｉｎａｎｃｅ 引發的價格

下跌「感覺並不特別顯著」。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７２９８﹒０１元，升０﹒１４％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１７７６﹒２５元，升０﹒１８％；艾達幣報０﹒３６８５元，升０﹒１１％

；瑞波幣報０﹒５２０８元，升１﹒２２％。（ｕｌ）



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