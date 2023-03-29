《中概異動》阿里（９９８８）高開１５％，改組設六大業務集團

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里（０９９８８）今日高開１４﹒９６％，報９６﹒８５元

，該股成交約８７４萬股，涉資８﹒４２億元。

阿里巴巴公布，一個擁有六大業務集團和其他投資的新組織和治理結構，推動各項業務變得

更加敏捷、讓決策鏈路變短、更快響應市場變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業

務的價值。

該集團指，除了淘寶天貓商業集團未來仍將繼續由其全資擁有外，每個業務集團都將有獨立

融資，並尋求單獨上市的可能性。



＊張勇管理雲智能集團＊



該集團指，將會擁有六大業務集團和其他投資，由各自首席執行官和董事會獨立管理，分別

是雲智能集團包括雲、ＡＩ和釘釘等業務，由董事長兼首席執行官張勇兼任首席執行官；淘寶天

貓商業集團包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜及１６８８﹒ｃｏｍ等業務，由戴珊擔任首席執行官

；本地生活集團，包括高德和餓了麼等業務，由俞永福擔任首席執行官。

此外，該集團指，還有國際數字商業集團包括Ｌａｚａｄａ、速賣通、Ｔｒｅｎｄｙｏｌ、

Ｄａｒａｚ及Ａｌｉｂａｂａ﹒ｃｏｍ等業務，由蔣凡擔任首席執行官；菜鳥集團由萬霖擔任首

席執行官，以及大文娛集團包括優酷、阿里影業等業務，由樊路遠擔任首席執行官。

現時，恒生指數報２０３４８，升５６３點或升２﹒８５％，主板成交３６﹒３７億元。國

企指數報６９３５，升２０５點或升３﹒０６％。恒生科技指數報４３１６，升１７２點或升

４﹒１６％。

即月期指新報２０３７２，升５８８點，高水２３點。即月國指期貨報６９６２，升２３３

點，高水２６點。即月科指期貨新報４３１９，升１７１點，高水２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ９６﹒８５元 升１４﹒９６％

騰訊（００７００） ３９７元 升４﹒９７％

美團（０３６９０） １４０元 升４﹒０１％

京東集團（０９６１８） １６６﹒２元 升６﹒４７％

小米（０１８１０） １２﹒５元 升２﹒９７％

快手（０１０２４） ５７﹒３元 升３﹒４３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９８﹒９元 升４﹒３％

百度（０９８８８） １５７﹒１元 升３﹒２２％

網易（０９９９９） １４４元 升３％

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（ｅｒ）

