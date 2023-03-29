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29/03/2023 09:24

《異動股》騰訊（７００）高開５％，視頻號推創作分成計劃

　　《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）現價升４﹒９７％，報３９７元，以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒４３％。該股成交約１８５萬股，涉資７﹒２９億元。
　　在昨日（２８日）廣州舉行的２０２３微信公開課ＰＲＯ上，騰訊推出多項新計劃。其中微
信「搜一搜」團隊宣布，將在微信推出「問一問」搜索功能，輸入問題後，匯集答主回答，優質
答主的原創內容將優先呈現。業內普遍認為這將是微信版的知乎，未來將對知乎（０２３９０）
產生一定競爭壓力。
　　騰訊視頻號團隊亦宣布推出包括「創作分成計劃」、付費訂閱功能與「原創權益」扶持等多
項產品計劃，未來將支持創作者設立付費內容專區，同時提供包括評論區廣告分成、原創內容保
護等功能，助力更多創作者提高收入。微信指，直播打賞與直播帶貨是視頻號創作者收入的兩大
途徑，２０２２年，視頻號直播帶貨銷售增長了８００％，累計有收入的作者數對比２０２１年
增長了２﹒６４倍。
　　現時，恒生指數報２０３４８，升５６３點或升２﹒８５％，主板成交３６﹒３７億元。國
企指數報６９３５，升２０５點或升３﹒０６％。恒生科技指數報４３１６，升１７２點或升
４﹒１６％。
　　即月期指新報２０４１５，升６３１點，高水６６點。即月國指期貨報６９７９，升２５０
點，高水４３點。即月科指期貨新報４３５２，升２０４點，高水４８點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３９７﹒００元　升４﹒９７％
　　快手（０１０２４）　　　　５７﹒３０元　升３﹒４３％
　　知乎（０２３９０）　　　　１８﹒８８元　　　　無升跌
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９８﹒９０元　升４﹒３０％
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒００元　升３﹒００％
　　百度（０９８８８）　　　１５７﹒１０元　升３﹒２２％
　　騰訊（００７００）　　　３９７﹒００元　升４﹒９７％
　　京東集團（０９６１８）　１６６﹒２０元　升６﹒４７％
　　美團（０３６９０）　　　１４０﹒００元　升４﹒０１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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