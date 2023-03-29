《異動股》騰訊（７００）高開５％，視頻號推創作分成計劃

《經濟通通訊社２９日專訊》騰訊（００７００）現價升４﹒９７％，報３９７元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒４３％。該股成交約１８５萬股，涉資７﹒２９億元。

在昨日（２８日）廣州舉行的２０２３微信公開課ＰＲＯ上，騰訊推出多項新計劃。其中微

信「搜一搜」團隊宣布，將在微信推出「問一問」搜索功能，輸入問題後，匯集答主回答，優質

答主的原創內容將優先呈現。業內普遍認為這將是微信版的知乎，未來將對知乎（０２３９０）

產生一定競爭壓力。

騰訊視頻號團隊亦宣布推出包括「創作分成計劃」、付費訂閱功能與「原創權益」扶持等多

項產品計劃，未來將支持創作者設立付費內容專區，同時提供包括評論區廣告分成、原創內容保

護等功能，助力更多創作者提高收入。微信指，直播打賞與直播帶貨是視頻號創作者收入的兩大

途徑，２０２２年，視頻號直播帶貨銷售增長了８００％，累計有收入的作者數對比２０２１年

增長了２﹒６４倍。

現時，恒生指數報２０３４８，升５６３點或升２﹒８５％，主板成交３６﹒３７億元。國

企指數報６９３５，升２０５點或升３﹒０６％。恒生科技指數報４３１６，升１７２點或升

４﹒１６％。

即月期指新報２０４１５，升６３１點，高水６６點。即月國指期貨報６９７９，升２５０

點，高水４３點。即月科指期貨新報４３５２，升２０４點，高水４８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３９７﹒００元 升４﹒９７％

快手（０１０２４） ５７﹒３０元 升３﹒４３％

知乎（０２３９０） １８﹒８８元 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９８﹒９０元 升４﹒３０％

網易（０９９９９） １４４﹒００元 升３﹒００％

百度（０９８８８） １５７﹒１０元 升３﹒２２％

騰訊（００７００） ３９７﹒００元 升４﹒９７％

京東集團（０９６１８） １６６﹒２０元 升６﹒４７％

美團（０３６９０） １４０﹒００元 升４﹒０１％

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（ｈｃ）

