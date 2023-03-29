《經濟通通訊社２９日專訊》雅生活服務（０３３１９）公布，截至去年１２月３１日止全
年純利１８﹒４億元（人民幣．下同），按年跌２０﹒３１％；每股盈利１﹒３元，不派末期息
。
期內收入１５３﹒７９億元，升９﹒２２％；毛利３３﹒８４億元，跌１２﹒５３％；毛利
率２２％，跌５﹒５個百分點；除稅前溢利２４﹒５２億元，跌２０﹒２８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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29/03/2023 07:53
《國企紅籌》雅生活服務（０３３１９）全年純利跌２０％，不派息
《經濟通通訊社２９日專訊》雅生活服務（０３３１９）公布，截至去年１２月３１日止全
年純利１８﹒４億元（人民幣．下同），按年跌２０﹒３１％；每股盈利１﹒３元，不派末期息
。
期內收入１５３﹒７９億元，升９﹒２２％；毛利３３﹒８４億元，跌１２﹒５３％；毛利
率２２％，跌５﹒５個百分點；除稅前溢利２４﹒５２億元，跌２０﹒２８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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