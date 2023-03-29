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29/03/2023 12:05

《午市前瞻》專家料恒指５０天線有阻力，阿里宜候回至９０元吸納

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報２０１６２，升３７８點或１﹒９１％，主
板成交８２８﹒２６億元。恒生中國企業指數報６８７２，升１４２點或２﹒１１％。恒生科技
指數報４２５６，升１１２點或２﹒７２％。
　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒３５元，升１１﹒１元或１３﹒１８％，成交
９７﹒７８億元；騰訊控股收報３８６元，升７﹒８元或２﹒０６％，成交８７﹒２４億元；美
團收報１４１﹒１元，升６﹒５元或４﹒８３％，成交６３﹒３３億元。國指三大成交股份依次
為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美
團。
　
＊溫鋼城：假期因素或阻港股升勢＊
　
　　恒指今日裂口高開５６３點，報２０３４８。以阿里巴巴為首的科技股造好，恒指最多升超
過６５０點，其後升幅收窄至不足４００點，但仍保持升勢。
　　ｉＦＡＳＴ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今日
恒大幅反彈，阿里巴巴影響固然較大，而市場逐步消化美團遭騰訊減持的負面因素，以及騰訊不
斷獲北水買入等因素，都令恒指本周初走勢較平穩。
　　不過，他提到下周的假日因素將阻礙港股連續三星期的升勢，加上外圍的銀行危機仍未明朗
，短期估計在５０天線（目前為２０６００水平）出現阻力。
　
＊阿里改組刺激作用有限＊
　
　　阿里巴巴公布，一個擁有六大業務集團和其他投資的新組織和治理結構，推動各項業務變得
更加敏捷、讓決策鏈路變短、更快響應市場變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業
務的價值。公司隔晚在美股急升逾１４％，今日在港股則高開１４﹒９６％。
　　溫鋼城指出，今次阿里巴巴改組重點在於「１家控股公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司」
，估計想避免「一個累全家」，減低個別業務受控股公司拖累的風險，分拆業務後亦有望提高估
值，長遠更能改善經營效率。
　　然而，他認為目前只是紙上談兵，具體計劃及細節尚未實行，分拆業務上市又需時，此消息
對股價持續上升的作用有限，短線在１００元的阻力較大，不建議投資者高追，可候至９０元吸
納，７８元作止蝕。（ｅｒ）

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