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即市新聞

29/03/2023 12:18

ＴＶＢ：人員流失非裁員涉１８０人，向執法部門投訴小股東大聯盟

　　《經濟通通訊社２９日專訊》ＴＶＢ（００５１１）行政主席許濤出席業績記者會表示，會
繼續改革業務架構，去年非電視收入佔整體收入超過３０％；電視節目目前佔市場份額７７％，
又指已提升管理團隊，已更換５７％高管，預料今年會繼續改革，非電視業務會繼續發展，達至
收入多元化。
　
＊節省成本計劃涉１８０名員工，以自然流失為主＊
　
　　集團此前公布２﹒６億元營運成本節省計劃，並遣散５％員工。企業發展主管及署理財務總
裁李福來表示，主要涉及製作成本，如外判製作費等。人員方面涉及１８０人，但以自然流失為
主。被問及最近公布重大消息的手法，許濤指管理層不重視短期股價波動，會根據發布官方指引
發布消息。
　　商務營運總經理蕭世和表示，今年第一季廣告已有增長，因應收視增加，已上調廣告價格，
會帶來更高效益；並繼續提升免費電視市場佔有率，目前為８２％。
　
＊已向執法部門投訴小股東大聯盟＊
　
　　記者會開始前公司在現場發放新聞稿，回應「大台小股東大聯盟」群組在網上發表的帖文，
指這個群組從未與管理層接觸，帖文中包含大量失實和誤導資訊。公司已向相關的執法部門投訴
上述行為，希望通過這份聲明，向股東和大眾表達對這個群組的立場，並再次重申對股東權益和
公司價值的承諾。（ｈｐ）

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