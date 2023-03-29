ＴＶＢ：人員流失非裁員涉１８０人，向執法部門投訴小股東大聯盟

《經濟通通訊社２９日專訊》ＴＶＢ（００５１１）行政主席許濤出席業績記者會表示，會

繼續改革業務架構，去年非電視收入佔整體收入超過３０％；電視節目目前佔市場份額７７％，

又指已提升管理團隊，已更換５７％高管，預料今年會繼續改革，非電視業務會繼續發展，達至

收入多元化。



＊節省成本計劃涉１８０名員工，以自然流失為主＊



集團此前公布２﹒６億元營運成本節省計劃，並遣散５％員工。企業發展主管及署理財務總

裁李福來表示，主要涉及製作成本，如外判製作費等。人員方面涉及１８０人，但以自然流失為

主。被問及最近公布重大消息的手法，許濤指管理層不重視短期股價波動，會根據發布官方指引

發布消息。

商務營運總經理蕭世和表示，今年第一季廣告已有增長，因應收視增加，已上調廣告價格，

會帶來更高效益；並繼續提升免費電視市場佔有率，目前為８２％。



＊已向執法部門投訴小股東大聯盟＊



記者會開始前公司在現場發放新聞稿，回應「大台小股東大聯盟」群組在網上發表的帖文，

指這個群組從未與管理層接觸，帖文中包含大量失實和誤導資訊。公司已向相關的執法部門投訴

上述行為，希望通過這份聲明，向股東和大眾表達對這個群組的立場，並再次重申對股東權益和

公司價值的承諾。（ｈｐ）

