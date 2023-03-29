快手（０１０２４）全年虧損收窄至１３６﹒９億人幣，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》快手（０１０２４）公布，截至２０２２年１２月３１日止全
年虧損收窄至１３６﹒９１億元（人民幣．下同），而上年同期虧損７８０﹒７４億元；每股基
本虧損３﹒２２元，不派末期息。
期內，經調整虧損淨額５７﹒５億元，較上年度同期虧損１８８﹒５億元收窄。收入
９４１﹒８３億元，升１６﹒１６％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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