【夜期時段】即月期指最新報２０２２０點，跌３點，高水２８點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０２１２點，跌１１點，高水

２０點，最新報２０２２０點，跌３點，高水２８點，合約成交４３３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８８３點，無升跌，高水４點，最新報６８８０點，跌３

點，高水１點，合約成交４６３張。

