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29/03/2023 19:14

《再戰明天》歐元區公布消費者信心指數，多隻內銀公布業績

　　《經濟通通訊社２９日專訊》歐元區公布消費者信心指數，及多隻內銀公布業績，料為周四
（３０日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐盟執委會主席馮德萊恩在訪華前夕就歐中關係發表講話。周四本
港時間１０：００ａｍ，東盟國家財長和央行總裁舉行會議，聯合國氣候行動和融資特使卡尼將
發表講話。３：００ｐｍ，歐洲央行全行委員會會議舉行。
　
＊美國公布第四季個人消費等數據，中銀香港海底撈業績＊
　
　　數據方面，周四本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者信心指數。本港時間
８：００ｐｍ，德國公布３月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒７％，年率升
幅料由８﹒７％收窄至７﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布第四季ＧＤＰ價格指數，料
由４﹒４％降至３﹒９％；第四季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由４﹒７％收窄至
４﹒３％；第四季個人消費料由２﹒３％降至１﹒４％；連續申請失業救濟金人數料由
１６９﹒４萬升至１６９﹒９萬；首次申請失業救濟金人數，料由１９﹒１萬升至１９﹒５萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：農行（０１２８８）、華虹（０１３４７）、工行
（０１３９８）、郵儲行（０１６５８）、碧桂園（０２００７）、中銀香港（０２３８８）、
光大環境（００２５７）、粵海投資（００２７０）、潤藥（０３３２０）、交銀
（０３３２８）、北控水務（００３７１）、重汽（０３８０８）、中行（０３９８８）、海爾
智家（０６６９０）、海底撈（０６８６２）、嗶哩嗶哩（０９６２６）等。（ｗａ）

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