嘉里建設（００６８３）全年純利跌７３﹒４％，息０﹒９５元

《經濟通通訊社２９日專訊》嘉里建設（００６８３）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利２７﹒５５億元按年跌７３﹒４％，每股基本盈利１﹒９元，派發末期息０﹒９５元

。連同中期股息每股０﹒４０元，全年派息每股１﹒３５元。

期內收入１４５﹒９億元，跌４﹒８％。（ｒｈ）



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