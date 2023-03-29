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29/03/2023 12:06

嘉里建設（００６８３）全年純利跌７３﹒４％，息０﹒９５元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》嘉里建設（００６８３）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利２７﹒５５億元按年跌７３﹒４％，每股基本盈利１﹒９元，派發末期息０﹒９５元
。連同中期股息每股０﹒４０元，全年派息每股１﹒３５元。
　　期內收入１４５﹒９億元，跌４﹒８％。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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