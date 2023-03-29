【內房困局】融創債務重組據悉持債金額逾三成債權人小組已簽協議

《經濟通通訊社２９日專訊》融創中國（０１９１８）公布，針對９０﹒４８億元（美元．

下同）的境外債務重組，已與境外債權人小組訂立重組支援協議。融創的債權人小組持債金額超

過３０％，涉近３０億元，知情人士透露，融創境外債務重組方案已獲得債權人小組的支持，方

案預計將會拿到７５％以上的贊成票。



＊重組方案涉可轉股債及換新債等＊



具體而言，降槓桿計劃分三項實施：第一，融創擬發行１０億元的可轉換債券，所有計劃債

權人有權在重組生效日起的１２個月內，以每股２０港元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通

股，如選擇不轉股，則留債９年期，公司需支付１２的票息；第二，發行五年期強制可轉換債券

，預計規模１７﹒５億元，債權人可選擇在期初、周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉

股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為融創中國普通股；第三，債權人也

可選擇將現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為６０個交易日加權

平均股價的２﹒５倍，同時不得低於每股１７港元，規模上限約４﹒４９億股，約佔融創服務已

發行總股數的１４﹒７％。

債權人既可自主選擇將全部或部分持有的債權轉換為股權，提前獲得變現機會，也可繼續持

有債權，兩種方式均有機會獲得足額償付。同時，融創對強制可轉債的設計，讓債權人在５年內

有通過市價轉股以股權形式獲得按面值償付的機會，並享有潛在的股權價值上升收益。

另一方面，融創的控股股東孫宏斌將此前提供給公司的４﹒５億元無息股東貸款，同步同價

轉換為融創中國的股權。

剩餘債務方面，融創將發行新的以元計價的公開票據進行置換。債權人將獲得最多八檔新票

據，分別於重組後的２年至９年到期，對於第一、第二檔債務（初始期限分別為兩年和三年），

融創有權選擇將到期日延長１年，這也意味著公司三年內無剛性還款壓力，票息介乎於５％至

６﹒５％之間。（ａｃ）



