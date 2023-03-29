【連環爆雷】許正宇：美國多間銀行被接管事件對本港後續風險可控

《經濟通通訊社２９日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇認為，美國多間銀行被接管事件

對本港金融市場可能出現的後續風險可控，並將繼續與各金融監管機構密切關注事態發展。



＊上市公司確認有關敞口不影響營運＊



他在立法會大會上表示，港交所（００３８８）已迅速了解和評估事件對上市公司的影響。

雖然部分發行人與ＳＶＢ有業務聯繫，但根據有關發行人的公告和港交所的進一步查詢，所有發

行人均確認有關敞口不會影響其營運。港交所會繼續密切監察事態發展，監測發行人的情況，並

採取相應的風險管理措施。



＊金管局認為銀行債券投資業務風險可控＊



他表示，按金管局的評估，香港銀行對ＳＶＢ的風險敞口極少。他指，現時香港銀行業大部

分的債券投資均以市值計價，相關資產的價格波動已反映在銀行帳目上。只有約四分之一屬預期

持有至到期日的債券投資會按成本價入帳，截至去年底僅佔香港銀行業總資產約５％。由於香港

銀行一般持有多元化的債券投資組合，主要為３年內到期的短期債券，價格受利率波動影響相對

較小，因此這些債券的帳面價格與市場價格差異不大，去年年底相差少於２％。

此外，金管局定期監察銀行的財務狀況及風險承擔，當中包括資本充足率，流動性風險和市

場風險敞口。銀行須定期檢視其債券投資組合的價值，不論相關債券以任何形式入帳。金管局亦

會透過定期壓力測試，評估利率上升或其他市場環境和經濟變化對銀行持有的債券價值的影響，

以確保銀行有足夠資本和流動性抵禦潛在的風險。金管局認為銀行債券投資業務涉及的風險整體

可控。（ｃｌ）





