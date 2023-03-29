《小傳日記》ＴＶＢ唔止做直播帶貨，內地股東可能會更多？

《小傳日記》ＴＶＢ（００５１１）今日相當多消息公布，先講下舊年全年業績，年度虧損

８﹒０７億元，比２０２１年度虧損６﹒４７億元擴大，收入就按年升２４巴仙到３５﹒８６億

元，而士多集團全年貢獻電子商貿收入，毛利增加四成到１０﹒０８億元。

放榜嘅同時，ＴＶＢ都提到外界已經留意到公司嘅改革，陸續收到多方表達對投資公司嘅興

趣，涉及約５０間投行同機構投資者等，主要嚟自內地，亦預期將來投資者背景會更加豐富，內

地股東數量會更多。

另外，ＴＶＢ早前同淘寶合作直播帶貨，第一場直播銷售量超過２６００萬元。節目內容營

運總經理曾志偉大爆，原來今次同淘寶合作並唔係ＴＶＢ主動提出，而是對方見到國內素人帶貨

已到盡頭，希望以藝人帶貨為新方向，促成今次合作。他又指，未來會加強同內地合作製作節目

，希望減低自身製作成本，靠合作製作提高收入同節目質素。

至於直播帶貨嘅內容，淘寶負責方指同ＴＶＢ合作直播提供情懷價值，例如喺第一場直播中

，即使觀眾聽唔明粵語，仍然要求藝人以粵語直播，而情懷價值可以吸引消費者入嚟直播間，並

持續落單，長期追隨。

無論同淘寶合作直播帶貨，抑或股東背景，相信ＴＶＢ嚟緊會著力發展內地「孖屐」。無疑

，內地「孖屐」龐大，ＴＶＢ可能從中收窄虧損，但本地市場搞得唔好嘅話，其實都會拖低業績

表現，陣間搞到兩頭唔到岸仲大鑊喇，請請！



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