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即市新聞

29/03/2023 16:20

《小傳日記》ＴＶＢ唔止做直播帶貨，內地股東可能會更多？

　　《小傳日記》ＴＶＢ（００５１１）今日相當多消息公布，先講下舊年全年業績，年度虧損
８﹒０７億元，比２０２１年度虧損６﹒４７億元擴大，收入就按年升２４巴仙到３５﹒８６億
元，而士多集團全年貢獻電子商貿收入，毛利增加四成到１０﹒０８億元。
　　放榜嘅同時，ＴＶＢ都提到外界已經留意到公司嘅改革，陸續收到多方表達對投資公司嘅興
趣，涉及約５０間投行同機構投資者等，主要嚟自內地，亦預期將來投資者背景會更加豐富，內
地股東數量會更多。
　　另外，ＴＶＢ早前同淘寶合作直播帶貨，第一場直播銷售量超過２６００萬元。節目內容營
運總經理曾志偉大爆，原來今次同淘寶合作並唔係ＴＶＢ主動提出，而是對方見到國內素人帶貨
已到盡頭，希望以藝人帶貨為新方向，促成今次合作。他又指，未來會加強同內地合作製作節目
，希望減低自身製作成本，靠合作製作提高收入同節目質素。
　　至於直播帶貨嘅內容，淘寶負責方指同ＴＶＢ合作直播提供情懷價值，例如喺第一場直播中
，即使觀眾聽唔明粵語，仍然要求藝人以粵語直播，而情懷價值可以吸引消費者入嚟直播間，並
持續落單，長期追隨。
　　無論同淘寶合作直播帶貨，抑或股東背景，相信ＴＶＢ嚟緊會著力發展內地「孖屐」。無疑
，內地「孖屐」龐大，ＴＶＢ可能從中收窄虧損，但本地市場搞得唔好嘅話，其實都會拖低業績
表現，陣間搞到兩頭唔到岸仲大鑊喇，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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