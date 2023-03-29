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29/03/2023 14:24

【美國加息】普徠仕：減輕以加息抗通脹力度，惟年內未必多次降息

　　《環富通基金頻道２９日專訊》聯儲局於３月２２日舉行的聯邦公開市場委員會
（ＦＯＭＣ）會議上宣布上調基準利率２５個基點，普徠仕首席美國經濟學家Ｂｌｅｒｉｎａ　
Ｕｒｕｃｉ表示，結果符合預期。她指，聯儲局會議聲明、鮑威爾在新聞發布會上的講話以及其
回應傳媒提問時的論調，均強調貨幣政策面對高度不確定性的挑戰。未來數月的信貸環境充滿變
數，既取決於包括聯儲局在內的政策反應，亦存在許多超出聯儲局控制範圍的因素。鮑威爾現時
雖減輕以加息對抗通脹的力度，但不足以支撐市場對聯儲局將於今年內多次降息的預期。雖然最
終利率風險較兩周前平衡，但市場的即時反應較為單一片面，未能完全反映實際水平。
　
＊表面看５月將暫停加息，經濟預測包含更多猜測成分＊
　
　　最近金融市場變化的影響為經濟帶來下行風險，但目前難以確定下行幅度，已出爐的經濟數
據則較為明確：就業率、增長率及通脹率在矽谷銀行倒閉前均意外上升，而聯儲局的政策行動側
重平衡這些截然相反的風險。２０２３年的預測中位數並無變化，意味著在會議目前評估下，５
月將會是最後一次加息。聲明中提到，企業及家庭或面臨信貸環境收緊。從表面上看，聲明及點
陣圖均顯示聯儲局在５月的議息會議後將會暫停加息，但鮑威爾發布的書面聲明中澄清，會議的
評估比表面看來更複雜微妙。
　　對於經濟預測摘要，不會過分看重本輪預測，鑑於最近各項事件對經濟的影響未明，故在這
種環境下進行的預測，將較往常包含更多猜測成分。
　
＊不提持續加息只因預測不確定，信貸收緊發揮效力需時＊
　
　　鮑威爾在發布會上解釋了在聲明中刪除持續加息信息的原因，即聯儲局認為預測存在不確定
性，而非聯儲局有信心利率升至５厘至５﹒２５厘區間已足夠緊縮，可以在５月之後暫停加息。
鮑威爾坦誠指出未來經濟增長路徑和聯儲局政策的不確定性，不過他非常清楚地表明，如果通脹
繼續居高不下，他們可在５月後仍會加息。
　　除非信貸渠道突然凍結，否則可能需要一段時間才能在實體經濟發揮效力。滯後期拖長，也
意味著信貸條件收緊將需要較長時間才能降低通脹。對今年的假設是，上世紀７０年代和８０年
代的高通脹影響了聯儲局的判斷：倘若他們過早放棄對抗通脹，通脹將有可能死灰復燃。這導致
鮑威爾更傾向於依賴實際通脹數據，而非基於模型的預測。因此問題將是為何市場預期聯儲局今
年會減息以及信貸緊縮會否像過往經驗一樣，對通脹帶來滯後的下行壓力。（ｗａ）

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