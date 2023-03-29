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29/03/2023 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價貶２２點子三連跌，報６﹒８７７１

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７７１，
較上個交易日跌２２點子，三連跌，並創自３月１７日以來近兩周新低，上個交易日報
６﹒８７４９。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８７７１　　＋２２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４５５１　＋２４８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２４８４　＋１１３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７６１　　　＋３﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４８０４　＋２６０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１０１　＋３２１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２９８９　＋３４８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１７９２　＋１２０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒４６９９　－４２８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５８２　＋２３９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３９２　　－３４﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒１７００　＋１１３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６３７９　－２４４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒７１００　　－１２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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