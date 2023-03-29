【聚焦人幣】人幣中間價貶２２點子三連跌，報６﹒８７７１

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７７１，

較上個交易日跌２２點子，三連跌，並創自３月１７日以來近兩周新低，上個交易日報

６﹒８７４９。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８７７１ ＋２２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４５５１ ＋２４８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２４８４ ＋１１３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７６１ ＋３﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒４８０４ ＋２６０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６１０１ ＋３２１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２９８９ ＋３４８﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１７９２ ＋１２０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒４６９９ －４２８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０５８２ ＋２３９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３９２ －３４﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１７００ ＋１１３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６３７９ －２４４﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒７１００ －１２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

