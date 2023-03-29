【阿里重組】阿里啟大改革，張勇強調上市主體不變，概念Ａ股齊揚

《經濟通通訊社２９日專訊》創辦人馬雲高調回杭州後，阿里巴巴（０９９８８）迅即宣布

成立以來最大體制改革，即「１家控股公司＋６家業務集團＋Ｎ家業務公司」，各業務集團有獨

立ＣＥＯ、董事會，ＣＥＯ人選基本沿用有關業務現任舵手，推動各項業務變得更加敏捷、讓決

策鏈路變短、更快響應市場變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業務的價值。阿里

分拆的六大業務包括國際數字商業、雲智能、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本地生活（餓了麼）以

及大文娛（優酷），各項業務可獨立上市集資。

阿里概念Ａ股集體走高，三江購物（滬：６０１１１６）漲停，信息發展

（深：３００４６９）升９﹒８％，華中數控（深：３００１６１）升９％，君正集團

（滬：６０１２１６）升８﹒４％，申通快遞（深：００２４６８）升５﹒７％，湯姆貓

（深：３００４５９）升５﹒４％，捷順科技（深：００２６０９）升４﹒９％，萬東醫療

（滬：６０００５５）漲４﹒５％。



＊張勇：阿里巴巴的運營重心從具體業務抽離＊



阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇昨日（２８日）發布全員信，宣布啟動「１＋６＋Ｎ

」組織變革，２８日晚上，在阿里內網員工問答視頻中，張勇強調，「１」是阿里巴巴集團，作

為阿里巴巴的上市公司主體不會改變，但集團的運營重心會從具體業務抽離出來。

張勇在內網問答中表示，未來旗下的每塊業務都是阿里巴巴投資的對象，只不過原來養在自

己家里，現在讓他們獨立面對市場，跟集團要做外部的投資是一樣的。所以從這個角度上，集團

運營的重心會發生變化。

對於未來各項業務之間如何協同，張勇回應稱，公司大了以後，與其通過各種方式來鼓勵大

家協同，不如真正用市場方式來雙向選擇。他透露，近期集團正在梳理各個業務之間的協作關系

，強調大家能夠把互相的合作關係，以法律協議的方式固定下來。（ｅｙ）

