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29/03/2023 10:25

【俄烏開戰】辛偉誠質疑中國中立角色，促習近平聯絡澤連斯基

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國國家主席習近平早前完成訪俄行程，英國首相辛偉誠批評
其行為損害了其作為烏克蘭問題中立方的可信度，俄羅斯顯然依賴中國，敦促習近平和烏克蘭總
統澤連斯基聯絡，並利用自身對俄羅斯總統普京的影響力結束這場戰爭。（ｅｙ）（ｚｚ）

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