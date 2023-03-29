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29/03/2023 15:31

【博鰲論壇】易綱：中國綠色貸款超２２萬億，佔整體貸款餘額一成

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行行長易綱今日在博鰲亞洲論壇２０２３年年會「碳中
和：困局與破局」論壇上表示，目前中國的綠色貸款餘額已超過２２萬億元（人民幣．下同），
約佔整個貸款餘額的１０％；綠色債券亦超過２﹒５萬億元。
　　他指出，實施碳達峰碳中和需要「胡蘿蔔」加「大棒」，其中「大棒」即碳價或碳稅；「胡
蘿蔔」即人行的激勵機制－－碳減排支持工具，按１﹒７５％的利率為金融機構提供再貸款，商
業銀行收到再貸款後，必須支持碳減排項目，並對外披露相關信息，以及接受獨立第三方機構和
社會監督，「央行的再貸款雖然是低息的，但是要收回的，所以風險還是由商業銀行承擔，這樣
的胡蘿蔔激勵機制是適中的、是合適的」。
　
＊去年減排再貸款３０００億，相當於減排１億噸＊
　
　　他又介紹，人行碳減排支持工具自２０２１年１１月推出以來，已支持３０００多億元再貸
款，而商業銀行貸出將近６０００億元支持企業相關項目，相當於在去年帶動減排１億噸，「這
是一個良好的開始，我們今後繼續用這樣的工具來激勵整個金融業支持碳減排」。
　　另外，人行副行長宣昌能表示，發展轉型金融要完善配套措施，包括完善碳核算、環境信息
披露等基礎性安排，不斷推進轉型足跡先易後難，從自願到強制開展環境信息的披露，並要豐富
完善轉型金融工具。人行已推出綠色債券、碳中和債券、可持續發展掛鈎債券等產品，未來將繼
續創新股權類融資工具，證券化產品，保險和擔保等風險緩釋工具，並要推動公正轉型，加大對
轉型壓力較大的地區行業和人群的支持力度，確保環境效益、經濟效益和社會效益的統一。
（ｓｌ）

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