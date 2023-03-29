【阿里重組】洪灝：阿里利好帶動中概股，鮑威爾口風牽動市場

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）最新體制改革「１＋６＋Ｎ」，即阿

里巴巴集團之下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等

六大業務；各業務具備條件可獨立融資及上市。市場認為此舉將釋放深鎖在阿里複雜的公司結構

中各個子業務的價值，阿里美股ＡＤＲ一夜暴漲１５％。



思睿集團首席經濟學家洪灝表示，在阿里利好的帶動下，中概股指數一甩頹勢，大漲

３﹒５％，為兩個月來最大的單天漲幅；中概互聯網指數飆升４﹒３％，其他主要中概股如百度

（０９８８８）也有不同程度的漲幅。



然而，美股的科技板塊就沒有什麼利好了。美國地方性銀行危機似乎暫時告一段落。然而，

國會聽證會上，美聯儲負責監管的副主席威廉．巴爾告訴公眾，儲戶在兩天內試圖從矽谷銀行提

走１０００億美元的存款。儲戶在３月９日一天就提走了４２０億美元，並準備在１０日繼續提

出５００多億美元的存款。這個存款流失的規模和速度遠遠大於任何人的想像。如果成功了，這

很可能是美國歷史上規模最大最快的一次歷史性擠提事件。



既然地方性銀行危機暫緩，美債收益率應運而回升，市場認為美聯儲繼續加息的概率上升，

美國科技板塊承壓。洪灝指：「我們明白，美聯儲的利率決議決定了科技公司未來現金流的折現

率。然而，現在市場的狀況顯示了，科技公司的業務前景居然不是其股價的最具決定性的因素。

換句話說，鮑威爾對於股價的定價權居然大於公司管理層－－這是一種市場的扭曲。」



＊鮑威爾口風左右市場走勢＊



同時，美國國會還在討論ＴｉｋＴｏｋ法案。如果法案順利通過，那麼來自被定義為「對手

國」的軟體將被禁用。如果美國民眾企圖翻牆使用，那麼最高或判刑入獄２０年。同樣的司法邏

輯如果成立，則不僅僅適用於ＴｉｋＴｏｋ。美國要資訊閉繭了麼？



周五美國通脹的數據將再次引人注目。在現在通脹和利率前景仍然不甚明朗的市場格局里，

鮑師傅的一顰一笑依然牽動著市場的神經。對於美國和中國的科技板塊來說，如果鮑威爾摒棄初

心，掉頭轉向，那麼皆大歡喜；如非，在阿里巴巴的利好影響下，中國科技股應該能得到提振，

為其他科技公司增值的藍圖也有了草稿，但美國科技股就只能靠鮑威爾了，連他們管理層都要靠

邊站。



經歷了近兩個月的回檔，恒生科技板塊似乎在走出一個經典的「反向頭肩底」的技術形態：

左右肩對稱，左肩成交量大於右肩。看來，最終還是市場說了算。

