【國際要聞】墨西哥移民中心火災，至少４０人死亡

《經濟通通訊社２９日專訊》本月２７日晚上，靠近美國邊境，墨西哥華雷斯城的一座移民

中心發生火災，造成至少４０人死亡及２８人受傷。

墨西哥總統洛佩斯（Ａｎｄｒｅｓ Ｍａｎｕｅｌ Ｌｏｐｅｚ Ｏｂｒａｄｏｒ）表示，

火災發生是因為移民得知將被驅逐出境，點燃床墊抗議，最後導致大火。

危地馬拉移民局表示，事件導致２８名國民受傷。（ｒｃ）

