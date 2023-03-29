【國際要聞】意大利擬禁實驗室培植肉產銷，以保護國家飲食文化

《經濟通通訊社２９日專訊》意大利政府提出一項法律草案，如果獲得通過，將禁止生產和
銷售實驗室培植食品和肉類。
意大利兄弟黨議員Ａｕｇｕｓｔａ Ｍｏｎｔａｒｕｌｉ表示，意大利很自豪可以成為世界
上第一個阻止培植肉的國家。
草案需要在意大利國會的參議院及眾議院投票通過，才會成為法例。分析認為草案旨在表明
政府捍衛意大利傳統飲食文化的決心。（ｒｃ）
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