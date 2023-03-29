【企業盈喜】五菱汽車（３０５）去年純利預測降至２２００萬人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》五菱汽車（００３０５）公布，繼早前發盈喜後，預期截至去

年１２月３１日止年度淨利潤及公司擁有人應佔利潤預期將分別修定為約４０００萬及２２００

萬元（人民幣．下同）。

該集團指，金額比之前預期４２００萬及２４１５萬元為少，主要由於確認政府補貼收益減

少及物業、廠房及設備增加若干減值虧損此等負面影響所致。（ｗｈ）

