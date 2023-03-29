【企業盈警】瀚華金控（０３９０３）料去年純利跌５０％

《經濟通通訊社２９日專訊》瀚華金控（０３９０３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度淨利潤減幅約５０％。
該集團指，淨利潤減少主因受疫情對經濟的持續影響，客戶融資需求有所下降，融資擔保業
務規模及收入下降；受業務結構調整影響，小微信貸業務投放規模下降，以及加大資產清收和處
置、加大計提被投資企業的公允價值變動損失等。
該集團將於本周四（３０日）公布業績。（ｗｈ）
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