阿里巴巴（０９９８８）改組設６業務集團，各或單獨上市融資

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）公布，一個擁有六大業務集團

和其他投資的新組織和治理結構，推動各項業務變得更加敏捷、讓決策鏈路變短、更快響應市場

變化，抓住各自市場和行業機遇，進一步釋放各項業務的價值。

該集團指，除了淘寶天貓商業集團未來仍將繼續由其全資擁有外，每個業務集團都將有獨立

融資，並尋求單獨上市的可能性。

該集團指，將會擁有六大業務集團和其他投資，由各自首席執行官和董事會獨立管理，分別

是雲智能集團包括雲、ＡＩ和釘釘等業務，由董事長兼首席執行官張勇兼任首席執行官；淘寶天

貓商業集團包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜及１６８８﹒ｃｏｍ等業務，由戴珊擔任首席執行官

；本地生活集團（，包括高德和餓了麼等業務，由俞永福擔任首席執行官。

此外，該集團指，還有國際數字商業集團包括Ｌａｚａｄａ、速賣通、Ｔｒｅｎｄｙｏｌ、

Ｄａｒａｚ及Ａｌｉｂａｂａ﹒ｃｏｍ等業務，由蔣凡擔任首席執行官；菜鳥集團由萬霖擔任首

席執行官，以及大文娛集團包括優酷、阿里影業等業務，由樊路遠擔任首席執行官。（ｗｈ）

