【企業盈警】金泰能源控股（０２７２８）料去年轉虧３２００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》金泰能源控股（０２７２８）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度淨虧損約３２００萬元，而２０２１年度純利約９４３０萬元。

該集團指，淨虧損以及收益減少９８％，乃主要由於自２０２１年１０月以來暫停大部分能

源貿易業務及於２０２１年６月完成油井協議下的鑽井服務後，並無訂立任何新鑽井協議。

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