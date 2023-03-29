【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒９３億元，買騰訊沽聯想

《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指高開１２０點，報１９６８８點。最高升

３０７點報１９８７５點，最低跌８點報１９５５９點。恒指收報１９７８４點，升２１６點或

１﹒１１％。

北水全日淨流入２８﹒９３億元，減少３２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是聯想集團

（００９９２）、中芯國際（００９８１）、中國神華（０１０８８）。

主板成交１０６１﹒３５億元減少１６﹒６％。其中港股通成交２９７﹒２億元，佔總成交

２８％。

騰訊控股升４﹒２４％報３７８﹒２元，北水淨買入９﹒１億元；美團升２﹒４４％報

１３４﹒６元，北水淨買入５﹒７億元；快手無升跌報５５﹒４元，北水淨買入２﹒２億元。

聯想集團跌１﹒２６％報８﹒５９元，北水淨賣出６７００萬元；中芯國際跌０﹒１１％報

１７﹒６８元，北水淨賣出６２００萬元；中國神華跌０﹒４１％報２４﹒０５元，北水淨賣出

３９００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ９﹒０６

美團 （０３６９０） ５﹒７４

快手 （０１０２４） ２﹒１５

中國電信 （００７２８） １﹒８１

小鵬汽車 （０９８６８） １﹒１７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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聯想集團 （００９９２） －０﹒６７

中芯國際 （００９８１） －０﹒６２

中國神華 （０１０８８） －０﹒３９

商湯 （０００２０） －０﹒３３

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