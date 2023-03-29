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29/03/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒９３億元，買騰訊沽聯想

　　《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指高開１２０點，報１９６８８點。最高升
３０７點報１９８７５點，最低跌８點報１９５５９點。恒指收報１９７８４點，升２１６點或
１﹒１１％。
　　北水全日淨流入２８﹒９３億元，減少３２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是聯想集團
（００９９２）、中芯國際（００９８１）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１０６１﹒３５億元減少１６﹒６％。其中港股通成交２９７﹒２億元，佔總成交
２８％。
　　騰訊控股升４﹒２４％報３７８﹒２元，北水淨買入９﹒１億元；美團升２﹒４４％報
１３４﹒６元，北水淨買入５﹒７億元；快手無升跌報５５﹒４元，北水淨買入２﹒２億元。
　　聯想集團跌１﹒２６％報８﹒５９元，北水淨賣出６７００萬元；中芯國際跌０﹒１１％報
１７﹒６８元，北水淨賣出６２００萬元；中國神華跌０﹒４１％報２４﹒０５元，北水淨賣出
３９００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　９﹒０６
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　５﹒７４
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒１５
　　中國電信　（００７２８）　　　　　　１﹒８１
　　小鵬汽車　（０９８６８）　　　　　　１﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團　（００９９２）　　　　　－０﹒６７
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－０﹒６２
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０﹒３９
　　商湯　　　（０００２０）　　　　　－０﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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