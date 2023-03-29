《日入而息》中石油全年多賺６２％，中海油多賺１倍，快手虧損減

《今天重點》

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中石油（００８５７）全年純利升６２％至１４９３﹒８億元人民幣，派息２２分人幣

中海油（００８８３）全年純利升１倍至１４１７億元人民幣，息０﹒７５港元；今年產量目標

逾６﹒５億桶，２０２５年日產破２００萬桶；中海油汪東進：股息率冠絕同業，將視乎市場情

況決定回購規模

潤地（０１１０９）全年純利跌１３％至２８０﹒９億人幣，息１﹒２１９元人幣；今年結算開

發物業營業額１６３２億元人民幣

碧服（０６０９８）全年少賺５１﹒８％，連特息派３７﹒２１分人幣；今年收入、利潤目標增

長至少１０％，毛利率回升

快手（０１０２４）全年虧損收窄至１３６﹒９億人幣，不派息；快手上季經調整虧損淨額收窄

至４５３２萬元人幣

比亞迪（０１２１１）首季度銷量料按年增長逾八成，暫無意進入美國市場

ＴＶＢ（００５１１）暫未知與淘寶合作直播帶貨對盈利影響，續與內地合製節目；人員流失非

裁員涉１８０人，向執法部門投訴小股東大聯盟；逾５０間機構投資者對公司有興趣，料未來內

地股東增加

阿里（０９９８８）明早８時召開電話會議，討論新組織及治理結構；阿里啟大改革，張勇強調

上市主體不變，概念Ａ股齊揚

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《即日市況》

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恒指全日高收４０７點報２０１９２，阿里收升１２％，碧服漲７％

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《深滬股市》

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滬綜指再軟０﹒１６％四連跌，成交量回至萬億以下

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《美元匯價》

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歐美金融不穩定風險增加，利好避險貨幣日圓

歐元最新報１﹒０８５３╱５５，日圓最新報１３０﹒９３╱９４

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《公司業績》

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先健科技（０１３０２）全年純利升１１％至３﹒３億元人民幣，不派息

都市麗人（０２２９８）全年虧轉盈３３０２﹒４萬元人民幣，不派息

環球醫療（０２６６６）全年純利升３％，息０﹒３４港元

中裕能源（０３６３３）全年純利跌８５﹒４％至１﹒７億元，不派息

泡泡瑪特（０９９９２）去年純利跌４４﹒３％，息８﹒７分

中國食品（００５０６）全年純利升１５﹒３％，息１１﹒７分人幣

中通服（００５５２）全年純利升６﹒４％，派息１９﹒３９分人幣

碧服（０６０９８）全年少賺５１﹒８％，連特息派３７﹒２１分人幣

潤地（０１１０９）全年純利跌１３％至２８０﹒９億人幣，息１﹒２１９元人幣

嘉里建設（００６８３）全年純利跌７３﹒４％，息０﹒９５元

協鑫新能源（００４５１）去年度虧損增至１４﹒９億元人民幣，不派息

惠生工程（０２２３６）年度虧損增至１１﹒８５億元人民幣，不派息

建業建榮（０１５５６）年度多賺４４％，連特別息共３﹒３仙

中裕能源（０３６３３）年度盈利１﹒７億元，跌８５﹒４％，不派息

光麗科技（０６０３６）年度盈轉虧３２３９萬元，不派息

宏華（００１９６）年度虧損收窄至６﹒３億元人民幣，不派息

天長集團（０２１８２）全年純利升１０﹒１％至１﹒１億元，末期息２仙

大禹金融（０１０７３）全年純利升３﹒７倍，不派息

泛亞環保（００５５６）全年盈轉虧８９﹒９萬元人民幣，不派息

豆盟科技（０１９１７）全年虧損收窄至５４２８﹒２萬元人民幣，不派息

元征科技（０２４８８）全年純利升２﹒６倍至３﹒３億元人民幣，不派息

中國再生能源投資（００９８７）全年少賺７２﹒６％，息０﹒５仙

青島港（０６１９８）全年純利按年升１３﹒６％，派息２６﹒９３分人幣

中石油（００８５７）全年純利升６２％至１４９３﹒８億元人民幣，派息２２分人幣

盈滙企業控股（０２１９５）全年盈轉虧７４０﹒９萬元，不派息

雅視光學（０１１２０）全年純利升４﹒５倍，連特別息派１０仙

北控城市資源（０３７１８）全年純利跌４４﹒７％至２﹒８億元，末期息派１仙

華誼騰訊娛樂（００４１９）全年虧損擴大至２﹒７億元，不派息

達利食品（０３７９９）全年少賺１９﹒７％，連特息派１０﹒６港仙

中遠海運港口（０１１９９）全年純利跌１４％，派息１１﹒６港仙

快手（０１０２４）上季經調整虧損淨額收窄至４５３２萬元人民幣

香港科技探索（０１１３７）全年純利升１３﹒４倍至２﹒１億元，不派息

快手（０１０２４）全年虧損收窄至１３６﹒９億元人民幣，不派息

中海油（００８８３）全年純利升１倍至１４１７億元人民幣，息０﹒７５港元

中國金屬利用（０１６３６）延遲刊發去年度業績公告

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《公司資訊》

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阿里（０９９８８）明早８時召開電話會議，討論新組織及治理結構；阿里啟大改革，張勇強調

上市主體不變，概念Ａ股齊揚

潤地（０１１０９）今年結算開發物業營業額１６３２億元人民幣

Ｋｅｅｐ Ｉｎｃ﹒ 重新向港交所遞交招股文件

Ｌａｌａｍｏｖｅ母企拉拉科技遞交香港上市申請

ＴＶＢ（００５１１）暫未知與淘寶合作直播帶貨對盈利影響，續與內地合製節目；人員流失非

裁員涉１８０人，向執法部門投訴小股東大聯盟；逾５０間機構投資者對公司有興趣，料未來內

地股東增加

淘寶表示ＴＶＢ直播帶貨以經典劇提供情懷價值，結合藝人人設及商品

嘉里建設（００６８３）緹山全盤沽清，套現逾６８億元

會德豐地產藍田ＫＯＫＯ ＭＡＲＥ周六發售１３８伙

中石化油服（０１０３３）料今年油價高位震盪，全年資本開支約５１億元人民幣

中銀香港（０２３８８）推出「理財＃ＹｏｕＴａｌｋ吧」理財ＫＯＬ新星選拔戰

創勝集團（０６６２８）ＴＳＴ００１已獲ＦＤＡ頒發孤兒藥資格認定

匯豐將「倫巴德貸款」服務擴展至數碼平台

小米Ｒｅｄｍｉ Ｎｏｔｅ １２ Ｔｕｒｂｏ售價１９９９元人民幣起

比亞迪（０１２１１）首季度銷量料按年增長逾八成，暫無意進入美國市場

騰訊微信團隊：微信、微信支付相關功能已恢復

金輪天地控股（０１２３２）建議離岸債務重組

友和集團（０２３４７）與日本城展開戰略合作

復星國際（００６５６）委任潘東輝為公司執行董事

森松國際（０２１５５）解決股權高度集中狀況

碧服（０６０９８）今年收入、利潤目標增長至少１０％，毛利率回升

中國神華（０１０８８）林場水源糾紛煤礦屬兄弟公司國家能源集團

中海油（００８８３）今年產量目標逾６﹒５億桶，２０２５年日產破２００萬桶

香港科技探索（０１１３７）今年訂單總商品交易額目標為８８億至９２億元

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《國企紅籌》

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中國太平（００９６６）附屬訂立融資租賃合同

中遠海運港口（０１１９９）料下半年表現較上半年佳，今年資本開支１４億美元

中國通服（００５５２）對未來股息增長有信心，料今年資本開支微升

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《神州民企》

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華南城（０１６６８）附屬簽訂６０億元人民幣融資協議

消息指旭輝控股（００８８４）正考慮境內債券展期

力高集團（００１６２２）下午停牌以待刊發內幕消息公告

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《中國要聞》

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抖音在成都成立互動數字技術公司，註冊資本１０００萬元

廣州首２月社會消費品零售總額升２％，新能源車熱賣

浙江表示推動停車設施服務智慧化數字化升級

阿里間接持股公司在上海成立瓴羊數智科技公司

銀保監表示今年擬對２５００家次銀行機構展開檢查

市場監管總局發布三部計量規章，６月起施行

廣州擬每年擲１億支持科技龍頭企業技術攻關

浦東工商聯與區市監局簽署保障民企發展的備忘錄

１１部門表示培育傳統優勢食品產區和地方特色食品產業

央企專業化整合再發力，１１組項目集中簽約

１１家央企與海南簽戰略合作協議，建設海南自貿港

首批兩隻新能源ＲＥＩＴｓ今日上市，短期有望上漲

上海旅遊產業博覽會開幕，旅遊經濟復甦勢頭強勁

今年人民銀行系統預算數２５４億元，按年降近一成

上交所將於周六開展滬市全面註冊制交易業務全網測試

人行２０００億逆回購利率持平，淨投放１３３０億

北京表示新建公共機構建築等光伏覆蓋率應不低於５０％；北京首２月工業企業利潤２１７億元

，同比降２４％

中國與沙特在石化領域的低碳合作項目於遼寧開工

內地樓市回暖下，二手房在售量持續上升

瀋陽第二季新發放首套住房貸款利率下限降至３﹒８％

鄭州房協表示信用ＡＡＡ級房企獲優先推薦參建保障房

金茂管理層否認旗下地產板塊併入華潤置地

日本外相林芳正據報周末訪華，將與秦剛會晤

湖南暫停與渤海銀行合作：擅扣恒大等樓盤監管資金

融創債務重組據悉持債金額逾三成債權人小組已簽協議

中超原總經理董錚、中國田協主席于洪臣接受調查

江西省人大常委會副主任殷美根涉嚴重違紀違法被查

進出口銀行北京分行行長受審，被控受賄近億

威馬汽車被凍結４０億人民幣股權

海通證券獲得深交所基金通平台做市商資格

報道指稅優健康險擴容政策即將落地

中證監同意中芯集成等三家企業科創板ＩＰＯ註冊

先正達巨額ＩＰＯ上會突取消，分析：或因平穩市場

國機汽車回應旗下引入滴滴：與投資者洽談但未有結果

萬達信息半日升４％，稱研發數百個人工智能行業模型

鍾薛高推出由ＡＩ打造的雪糕，定價３﹒５元人民幣

中國出口商逃稅逾３億歐元，四名參與者比利時被逮捕

文旅部開放申報跨境遊合作區，毗鄰國邊境不能有賭場

上海寶山每年將投入１０億元資金扶持企業

海南支持民營經濟表示對涉案民營企業家能不捕的不捕

國資委表示戰略性新興產業是下一步整合重點

泰山景區今年接待遊客量增近５倍，４月起正常售票

河北表示到２０２７年老年助餐居家照護將覆蓋九成社區

河南鄭州表示力爭到２０２５年民營上市公司達到５０家

廣州３月二手成交量環比漲逾兩成，網簽數創近兩年高

渤海銀行回應挪用恒大等樓盤監管資金：已著手解決

大陸稱蔡英文赴美屬宣揚台獨，堅決反對美台官方往來

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４％，國台辦表示若蔡英文見麥卡錫將回擊

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《俄烏開戰》

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烏克蘭總統澤連斯基接受採訪時邀請習近平訪烏

辛偉誠質疑中國中立角色，促習近平聯絡澤連斯基

澤連斯基邀習近平訪烏，中國外交部不置評

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《博鰲論壇》

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易綱稱中國綠色貸款超２２萬億，佔整體貸款餘額一成

中興通訊李自學稱下一步要加強數據儲存與處理能力

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《國際要聞》

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墨西哥移民中心火災，至少４０人死亡

意大利擬禁實驗室培植肉產銷，以保護國家飲食文化

日本ＬＧＢＴＱ法案面臨執政黨的阻撓

美國政府對「薯條哥」加控賄賂中國官員罪名

美國眾議院議長致函拜登，要求就債務上限展開談判

美電訊工會指控蘋果非法解僱及威脅員工

法國就稅務欺詐和洗錢指控調查匯控及法興等５間銀行

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《外圍經濟》

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加拿大或修改法例增存款保險限額，以平息市場混亂

奧尼爾呼籲金磚國家擴容，挑戰美元霸主地位

對沖成本上升致第一生命將更多海外投資轉回日本國債

歐元區通脹縱回落亦難緩解歐央行對通脹前景的擔憂

美國和日本就關鍵礦產供應鏈方面達成合作協議

普徠仕表示減輕以加息抗通脹力度，惟年內未必多次降息

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《大國博弈》

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據報美國國安顧問沙利文與王毅上周五曾通話

中方證實美助卿幫辦華自強訪華，外交部應約交流

再有五企因涉疆問題入美國黑名單，中方表示堅決反對

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《連環爆雷》

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聯儲局內部監督機構對矽谷銀行倒閉事件展開調查

英倫銀行行長貝利稱全球市場正測試銀行業弱點

許正宇稱美國多間銀行被接管事件對本港後續風險可控

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《其他消息》

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孫玉菡稱建築及運輸業或輸入外勞，冀年中交代策略

消息指以分區委員會劃選區，區會直選議席或削三分二

消息指港府研設建造業輸入外勞特別計劃，毋須經勞顧會審批

李家超稱南沙院區將成粵港澳三地醫療合作重要平台

區議員潘國華稱接待內地團餐廳承諾聘請保安協助維持秩序

林世雄稱港鐵研短途高鐵班次「地鐵化」可行性，考慮推月票等

蔡若蓮稱各大學將以不同方式監察違規運用ＣｈａｔＧＰＴ情況

鄭雁雄稱香港可把握發揮獨特優勢方向，堅定不移走國際化道路

聯合國促港府釋放何俊仁，擔心其健康狀況

金管局報告指零售銀行去年稅前經營溢利增長１９％；年底特定分類貸款升至１﹒３８％，按揭

供款入息比３７％

孫東明日訪問深圳廣州，將簽訂推進創新合作安排

傳建造業擬輸入外勞，發展局表示目標年中提出整全策略

差估署表示２月樓價指數按月升２﹒２％，兩連升

澳門旅遊局為內地旅遊團旅客提供補貼

劉宇隆稱本港毋須再推新冠疫苗全民接種

深股通額度全日用１８億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用４７億元，外資淨流入４

３億元

ＧＵＭ表示３月ＭＰＦ回報暫升０﹒１％，人均賺２３５元

利嘉閣表示首季樓價料升６％，上半年升幅或達１２％

標普預計今年住宅價格將反彈５％－８％

高力修訂全年住宅價格預測至升８％，因市況勝預期

香港航空６﹒１６開通泰國布吉航線，加強區域網絡覆蓋

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