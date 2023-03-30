《國金頭條》避險情緒降溫，美股道指飆３２３點，大型銀行股造好

《經濟通通訊社３０日專訊》美股３大指數反彈１％或以上，避險情緒持續降溫，大型銀行

及科技股造好。

道指收報３２７１７，升３２３點或１％，創３星期收市新高；納指收報１１９２６，升

２１０點或１﹒７９％，創６星期收市高位；標普５００指數收報４０２７，升５６點或

１﹒４２％，是逾３星期以來收市高位。



＊英特爾急升近８％＊



大型銀行股上升，高盛、花旗、摩根士丹利、富國銀行及美銀升近１％至逾２％。多隻大型

科技股造好，英特爾急升近８％，是道指及標普５００指數表現最好成份股。微軟、蘋果、

Ｍｅｔａ、Ｎｅｔｆｌｉｘ及亞馬遜升近２％至逾３％。

美元指數回穩，一度升至１０２﹒７８，升幅近０﹒３％，尾市報１０２﹒６４。美元兌多

數貨幣上升，兌日圓升勢顯著，接連升穿１３１及１３２水平，高見１３２﹒８８，升幅

１﹒５％，創１星期新高。

美元兌日圓現報１３２﹒５９，分析指，日圓急跌，由於季末資金流動下跌所致，預料在周

五日本財政年度結束前，日圓走勢仍波動。隨著全球風險情緒改善，作為傳統避險資產的日圓吸

引力下降。

澳元兌美元回落至０﹒６７以下，低見０﹒６６６２，跌幅０﹒７％，澳元兌美元報

０﹒６６８３。澳洲上月通脹率放緩至８個月低位，增加澳洲央行暫停加息理據。紐元兌美元報

０﹒６６２０；歐元兌美元報１﹒０８４４。



＊油金期貨齊齊向下＊



國際油價反覆下跌，倫敦布蘭特期油收報每桶７８﹒２８美元，跌３７美仙或０﹒５％；紐

約期油收報每桶７２﹒９７美元，跌２３美仙或０﹒３％。另外，金價回軟，紐約期金收報每盎

士１９６６﹒９美元，跌６﹒６美元或０﹒３％。（ｋｙ）

