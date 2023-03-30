恒指半日低收１３８點，阿里健康挫逾９％，中石油升４﹒６％

《經濟通通訊社３０日專訊》避險情緒持續降溫，隔晚美股３大指數反彈，大型銀行及科技

股造好。道指收升３２３點；納指收漲２１０點；標普５００指數收升５６點。

多隻大型科技股造好，英特爾急升近８％，微軟、蘋果、Ｍｅｔａ、Ｎｅｔｆｌｉｘ及亞馬遜升

近２％至逾３％。

港股下跌，恒生指數半日收報２００５３，跌１３８點或０﹒６９％，主板成交

６６６﹒９５億元。恒生中國企業指數報６８１４，跌６４點或０﹒９４％。恒生科技指數報

４１９８，跌４７點或１﹒１２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３８１﹒２元，跌３﹒６元或０﹒９４％，成交４８﹒５１億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒４元，升０﹒８５元或０﹒９％，成交４３﹒０４億元；美團收報

１３８﹒８元，跌１﹒２元或０﹒８６％，成交２０﹒４４億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及快手（０１０２４）；快手收報５９元，升２﹒７５元或４﹒８９％，

成交２３﹒９５億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及快手。

阿里健康（００２４１）收跌９﹒３５％，報５﹒７２元，該股成交約８２２１萬股，涉資

４﹒８８億元，盤中高見６﹒３９元，最低見５﹒７２元；國壽（０２６２８）跌６﹒５３％，

收報１２﹒３元；百度（０９８８８）跌４﹒６４％，收報１４７﹒９元；聯想集團

（００９９２）跌４﹒１８％，收報８﹒２５元；蒙牛乳業（０２３１９）跌４﹒１５％，收報

３２﹒３５元。

另外，中石油（００８５７）逆市收升４﹒６１％，報４﹒５４元，該股成交約１﹒３４億

股，涉資６﹒０２億元，盤中高見４﹒５８元，最低見４﹒４元；碧桂園服務（０６０９８）升

１﹒９３％，收報１３﹒７元。（ｋｙ）

