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30/03/2023 12:07

恒指半日低收１３８點，阿里健康挫逾９％，中石油升４﹒６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》避險情緒持續降溫，隔晚美股３大指數反彈，大型銀行及科技
股造好。道指收升３２３點；納指收漲２１０點；標普５００指數收升５６點。
多隻大型科技股造好，英特爾急升近８％，微軟、蘋果、Ｍｅｔａ、Ｎｅｔｆｌｉｘ及亞馬遜升
近２％至逾３％。
　　港股下跌，恒生指數半日收報２００５３，跌１３８點或０﹒６９％，主板成交
６６６﹒９５億元。恒生中國企業指數報６８１４，跌６４點或０﹒９４％。恒生科技指數報
４１９８，跌４７點或１﹒１２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３８１﹒２元，跌３﹒６元或０﹒９４％，成交４８﹒５１億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒４元，升０﹒８５元或０﹒９％，成交４３﹒０４億元；美團收報
１３８﹒８元，跌１﹒２元或０﹒８６％，成交２０﹒４４億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及快手（０１０２４）；快手收報５９元，升２﹒７５元或４﹒８９％，
成交２３﹒９５億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及快手。
　　阿里健康（００２４１）收跌９﹒３５％，報５﹒７２元，該股成交約８２２１萬股，涉資
４﹒８８億元，盤中高見６﹒３９元，最低見５﹒７２元；國壽（０２６２８）跌６﹒５３％，
收報１２﹒３元；百度（０９８８８）跌４﹒６４％，收報１４７﹒９元；聯想集團
（００９９２）跌４﹒１８％，收報８﹒２５元；蒙牛乳業（０２３１９）跌４﹒１５％，收報
３２﹒３５元。
　　另外，中石油（００８５７）逆市收升４﹒６１％，報４﹒５４元，該股成交約１﹒３４億
股，涉資６﹒０２億元，盤中高見４﹒５８元，最低見４﹒４元；碧桂園服務（０６０９８）升
１﹒９３％，收報１３﹒７元。（ｋｙ）

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